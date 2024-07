L’AQUILA – “Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma rallenti o comprometta la valorizzazione urbanistica dei borghi abruzzesi e del Comune dell’Aquila”, il Governo nazionale ha riconosciuto, grazie a un emendamento dei senatori di FdI Guido Liris e Etelwardo Sigismondi, un aumento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dal terremoto del 6 aprile 2009: le misure saranno finanziate con risorse destinate alla ricostruzione, fino a un massimo di 285 milioni di euro, previa approvazione del CIPESS e su istruttoria della struttura di missione.

Lo comunicano gli stessi senatori di FdI per i quali “è stato approvato un provvedimento cruciale per completamento ricostruzione 2009”.

“Questo incremento coprirà il costo degli interventi strutturali, architettonici e delle rifiniture, aiutando i proprietari a sostenere le spese eccedenti il contributo originario, specialmente in caso di lavori incompleti o non ancora avviati a causa del mancato utilizzo delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura – spiegano i due parlamentari – Esprimiamo particolare soddisfazione per questo risultato, che avrà un impatto positivo sulla ricostruzione privata”.

“Questo importante risultato è il frutto di una collaborazione con il commissario della struttura di missione 2009, Mario Fiorentino, e con il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Il nostro obiettivo è garantire una cura particolare e un’accuratezza nel completamento del processo di ricostruzione, anche al fine di preservare il tessuto urbanistico e culturale dei territori. Si tratta di una spinta ulteriore e un’energia nuova, soprattutto per le nostre aree interne, fondamentali per mantenere viva la nostra identità culturale”, concludono Liris e Sigismondi.