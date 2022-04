SISMA L’AQUILA, MARTINO (FI): “OLTRE ANZIANI, INSERIRE ANCHE GIOVANI TRA BENEFICIARI FLAT TAX AL 7%

ROMA – “Molto interessante la proposta sui sostegni alle aree terremotate di una flat tax al 7% sui pensionati, ormai scappati in giro per l’Europa a causa della tassazione più bassa offerta da paesi come il Portogallo e la Bulgaria. Questo non basta, bisogna dare una flat tax non solo ai pensionati ma anche ai giovani”.

Così il deputato abruzzese di Fi Antonio Martino, capogruppo degli azzurri nella commissione Finanze e Tesoro, alla vigilia della riunione della maggioranza di Governo sulla delega fiscale in programma domani a palazzo Chigi.

“L’allargamento della norma ai giovani è da considerare molto seriamente perché nelle zone terremotate avere una flat tax al 7% anche per i giovani che iniziano a lavorare può essere uno strumento utile per ricostruire il tessuto economico, un tema di grande attualità con la ricostruzione che, almeno a livello privato, è in dirittura di arrivo. Questo va fatto e ci batteremo per questo”, ha concluso il 45enne parlamentare abruzzese.