SISMA L’AQUILA: “NELL’ARIA”, L’OMAGGIO AL CAPOLUOGO DI SIMONA MOLINARI

L’AQUILA – “Tra qualche giorno tornerò in Abruzzo e trascorrerò le feste a L’Aquila… ve la mostrerò nel suo splendore. Questa estate farò un grande concerto in città… sarà bellissimo”.

Con queste parole, pubblicate in occasione del 16esimo anniversario del sisma del 2009, Simona Molinari ha rinnovato sui social il proprio legame con L’Aquila, la città in cui è cresciuta fino ai 27 anni.

Un legame profondo, che oggi passa anche attraverso la musica. Sedici anni dopo il terremoto, la cantautrice ha rilanciato “Nell’aria”, brano scritto con Giò Di Tonno e dedicato a una persona cara scomparsa proprio a causa del sisma.

“‘Nell’aria’ – spiega Molinari – è un brano nato per un amico che ho perso. È una canzone che è legata al tragico evento del terremoto dell’Aquila, avvenuto poco dopo la mia prima partecipazione al Festival di Sanremo. Sono molto legata a questo brano che eseguo spesso nei miei live e che non è più disponibile online. Ho deciso di registrarlo nuovamente, con una nuova produzione e arrangiamento, e di renderlo disponibile in streaming proprio in occasione della ricorrenza”.

“L’ho sempre eseguito nei concerti – aggiunge – ma non era più disponibile online. Ho deciso di registrarlo di nuovo e pubblicarlo in streaming in occasione dell’anniversario”.

Il brano, prodotto da Roberto Costa (Pisk) e accompagnato dai Four on Six, fonde elementi pop e indie con una produzione essenziale.

Piano, chitarre acustiche, synth, archi e violoncello accompagnano la voce dell’artista in un’atmosfera sospesa, malinconica ma luminosa. Il singolo è ora disponibile in streaming e nei principali digital store, con distribuzione Ada Music.

Il ritorno di Simona Molinari a L’Aquila culminerà con un concerto speciale il 22 luglio, tappa simbolica di un tour estivo che toccherà diverse città, da Bellinzona a Venezia, da Parma a Nocera (Salerno), fino a Noto (Siracusa).