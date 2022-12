SISMA L’AQUILA: OK INDICIZZAZIONE CONTRIBUTI RICOSTRUZIONE

L’AQUILA – Si conclude l’iter burocratico a parte dell’ufficio speciale per la ricostruzione comuni del cratere (Usrc) dell’Aquila per l’indicizzazione Istat dei contributi per la ricostruzione post sisma del capoluogo regionale.

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’USRC (https://www.usrc.it/home/news/1135-pubblicazione-avvisi-decreto-usra-usrc-2-prezzo-unitario-pratiche-ammesse-con-senza-lavori-iniziati) e sul sito mic.usrc.it gli avvisi che indicano le modalità attuative del decreto USRA/USRC n.2 recante l’adeguamento del prezzo unitario delle lavorazioni per i casi di domande ammesse a contributo con e senza lavori iniziati, presentate secondo il metodo parametrico (MIC) e secondo le cd. OPCM.

Analogo provvedimento viene adottato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila e dal Comune dell’Aquila per il territorio di competenza.

Lo comunica con una nota lo stesso Usrc guidato dal responsabile, Raffaello Fico.

Secondo Gianni Anastasio, sindaco del comune di Pizzoli (L’Aquila) e coordinatore dei comuni del cratere, “con queste ultime circolari si garantisce una completa operatività alle previsioni del recente decreto congiunto emesso dai titolari degli Uffici Speciali a servizio del territorio del cratere”.

“Con la pubblicazione di questi due ultimi avvisi e l’adeguamento dello Sportello Online – spiega il dirigente Francesco Mattucci – si completa la fase di predisposizione di tutto quanto necessario a rendere completamente attuativo il decreto congiunto USRA/USRC 2/2022. I due avvisi, passati per un’ampia fase di condivisione con gli stakeholders, sono stati improntati alla massima semplificazione delle procedure di indicizzazione all’interno del perimetro tracciato dal decreto. Le ulteriori risorse disponibili derivanti dall’incremento del 20% dell’intero contributo ammesso (nel caso di lavori non ancora partiti) o della quota parte non contabilizzata da far data dal 01/07/2021 (nel caso di cantieri in corso), dovranno essere prioritariamente utilizzate per adeguare i prezzi unitari delle lavorazioni alla vigente versione del prezzario regionale Abruzzo e in subordine all’eventuale inserimento di ulteriori lavorazioni resesi necessarie. Dopo la pubblicazione il 03/11/2022 dell’avviso per l’adeguamento istat del contributo per le pratiche in corso di istruttoria, per il quale in poco meno di un mese sono pervenute oltre 200 domande, le procedure attuative del decreto congiunto per i cantieri in corso, erano sicuramente le più attese e consentiranno di poter riattivare i cantieri fermi proprio a causa dell’aumento dei costi dell’edilizia”.

“Con queste ultime circolari – conclude Anastasio – si garantisce una completa operatività alle previsioni del recente decreto congiunto emesso dai titolari degli Uffici Speciali a servizio del territorio del cratere”.