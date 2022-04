SISMA: LEGA, “IMPEGNO E POLITICA DEL FARE PER GARANTIRE FUTURO”

ROMA – “Oggi ricordiamo con la massima vicinanza e solidarietà il dramma del terremoto che, tredici anni fa, colpì L’Aquila e la sua popolazione. Ore di dolore, sgomento, paura: le stesse che vivemmo sette anni più tardi, nel 2016, quando la devastazione e la morte colpirono le nostre comunità”.

Così in una nota, nel tredicesimo anniversario del terremoto dell’Aquila, i senatori della Lega delle regioni del centro Italia colpite dal sisma del 2016.

“Nulla potrà lenire il dolore di chi ha perso un proprio caro, la propria casa, la propria attività imprenditoriale: chi, come noi, ha vissuto questa tremenda esperienza, ha il dovere morale di impegnarsi doppiamente perché burocrazia, lungaggini e paradossi legislativi non tormentino ulteriormente quanti hanno già pagato un enorme tributo. La Lega con l’impegno e con la politica del fare sarà sempre al loro fianco perché, per tutti, il futuro possa tornare ad essere una concreta prospettiva di ripartenza e di serenità”.