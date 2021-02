SISMA, MAXI BOLLETTE IN 120 RATE: APPROVATI EMENDAMENTI LEGA

ROMA – “Grazie alle proposte e al costante lavoro in Parlamento si riporta finalmente l’attenzione sull’area cratere dell’Abruzzo e del Centro Italia, con l’approvazione al Milleproroghe dell’emendamento che prevede la rateizzazione delle maxi bollette in 120 rate e sugli immobili inagibili la sospensione per tutto il 2021. Pacchetto di misure che erano state presentate a Teramo nelle scorse settimane dai parlamentari abruzzesi della Lega che ora vedono concreta applicazione, a sostegno di cittadini e imprese”.

Lo si legge in una nota congiunta dei deputati abruzzesi Luigi D’Eramo, segretario regionale Lega – Salvini Premier, Giuseppe Bellachioma e Antonio Zennaro.

Sono stati ottenuti anche l’esenzione per le Sae e l’esclusione dal computo Isee sempre per gli immobili inagibili. Si aggiunge inoltre, alla sospensione dell’Imu e dei mutui sugli immobili inagibili ottenuta a dicembre, l’impignorabilità fino al 2023 dei contributi per la ricostruzione, l’esenzione dalle imposte di bollo e registro e dall’imposta per le insegne commerciali e della tassa di occupazione di suolo pubblico per le attività commerciali e di ristorazione.

