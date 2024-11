SISMA: MORELLI, “OK CIPESS A NUOVE LINEE GUIDA PER ACCELERARE CONTROLLI ANTIMAFIA”

ROMA – “Il Cipess ha approvato le Linee guida per accelerare i controlli antimafia nelle attività di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici (2016 centro-Italia, 2017 Ischia-Casamicciola, 2018 Campobasso e Catania-Etna e 2009 L’Aquila)”.

Lo annuncia il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, al termine della riunione del Comitato.

Come spiega il senatore “le Linee guida snelliscono le procedure relative al rinnovo dell’iscrizione in Anagrafe antimafia degli operatori economici, interessati a partecipare agli affidamenti per le attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici, garantendo comunque massimi livelli di legalità”.