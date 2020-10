SISMA: RICOSTRUZIONE CHIESE, VENERDI’ SEMINARIO A TERAMO

TERAMO – Alla luce dell’incontro di mercoledì scorso tra il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Giovanni Legnini, il segretario generale della CEI, mons. Stefano Russo e i rappresentanti delle diocesi coinvolte dal sisma del 2016, l’Ufficio Tecnico Diocesano e per la Ricostruzione post-sisma invita professionisti e cittadini al seminario formativo/informativo che si terrà nel Duomo di Teramo venerdì 16 ottobre 2020 alle 9.00 sulla recente Ordinanza del Commissariato alla Ricostruzione n. 105 avente per oggetto la Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto.

L’Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 sulla ricostruzione delle chiese, attuando un’altra norma contenuta nel Decreto 76 di luglio, disciplina ex novo l’affidamento della progettazione e dei lavori che le diocesi e gli enti ecclesiastici potranno disporre direttamente o con gare ristrette, come avviene per gli interventi per la ricostruzione privata, ad esclusione degli edifici di culto di proprietà degli enti pubblici.

Nell’incontro – rivolto a ingegneri, architetti, geometri e all’intera cittadinanza – dopo i saluti del vescovo, mons. Lorenzo Leuzzi, interverranno Guido Liris, assessore della Regione Abruzzo con delega alle aree interne e del cratere, Vincenzo Rivera, Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo, Antonio Di Stefano, funzionario della Soprintendenza, don Stefano De Rubeis, economo della Diocesi, don Filippo Lanci, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi, Antonio Masci, direttore dell’Ufficio Tecnico diocesano e per la ricostruzione e Gelsomina Marsilii, dell’avvocatura della Diocesi.

Per motivi di sicurezza, legati alle norme per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso in Duomo è consentito a 150 persone. L’ordine di accesso sarà quello di accreditamento attraverso il modulo presente in calce, attivo fino a giovedì 15 ottobre alle ore 17:00.

L’incontro sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube dell’ufficio comunicazioni della Diocesi.

