SISMA, RIFINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE: LA SODDISFAZIONE DI PEPE

L’AQUILA – Il vice capogruppo del Partito democratico e componente dell’Ufficio di Presidenza in Consiglio Regionale Dino Pepe esprime tutta la sua soddisfazione per l’approvazione, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio, di un emendamento che rifinanzia con un fondo di 225 mila euro la legge regionale n. 49 del 30 agosto 2017 relativa alle norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

“A partire dalla passata legislatura ho seguito da vicino l’evolvere di questa misura convinto della sua importanza per sostenere le piccole imprese duramente colpite dagli ultimi eventi sismici – sottolinea Pepe – per questo non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per quest’ultimo provvedimento con il quale siamo riusciti a trovate le giuste coperture finanziarie che permetteranno di dare una concreta e definitiva risposta economica a tutte le attività che ne hanno fatto richiesta”.

Download in PDF©