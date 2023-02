SISMA TURCHIA E SIRIA: IN PARTENZA SOCCORRITORI DA TAGLIACOZZO

TAGLIACOZZO- Una squadra formata da Christian e Dario del Nucleo di Volontari della Protezione Civile di Tagliacozzo (L’Aquila), attivata dal dirigente dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, partirà questa mattina per la Turchia.

“Avremo il compito – fanno sapere – di imbarcare e trasportare presidi medici da consegnare nelle zone terremotate. L’imbarco è previsto per le 18.00 da Brindisi”.

“La Comunità di Tagliacozzo, l’Amministrazione comunale ed io siamo fieri di apprendere che il Responsabile del N.O.V.P.C. Christian Rossi e il Vice responsabile Dario Valente sono in partenza per la Turchia per prestare soccorso alle popolazioni colpite dal catastrofico terremoto dello scorso 6 febbraio – dichiara sui social Vincenzo Giovagnorio, sindaco di Tagliacozzo. La vostra indiscussa professionalità, la vostra competenza e la vostra dedizione nell’ambito della Protezione Civile regionale, cari ragazzi, sono i giusti titoli per i quali siete stati scelti per questa importante e difficile missione, per cui vi saremo vicini spiritualmente con affetto, con stima e con orgoglio”.