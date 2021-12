SISMAA 2016: 6 MILARDI IN FINANZIARIA PER SUPER BONUS

TERAMO – Il Senato ha approvato la Legge di Bilancio che stanzia altri 6 miliardi di euro per ricostruire le case e le attività produttive e stabilizza il Superbonus al 110%, per quattro anni, oltre alla proroga di diverse agevolazioni essenziali per la popolazione.

Lo rende noto il commissario per la ricostruzione nel Centro Italia Giovanni Legnini, commissario per la ricostruzione nel Centro Italia che afferma: “Voglio ringraziare di cuore il Governo ed il Parlamento per la sensibilità e l’impegno dimostrati verso i cittadini colpiti dal terremoto di cinque anni fa. Daremo conto nei prossimi giorni, prima della chiusura dell’anno, delle tante misure adottate, dei progressi e delle nuove impreviste difficoltà della ricostruzione, che comunque ha fatto molti passo avanti, insieme alle misure per lo sviluppo che stiamo varando. Sono risultanti importanti che stiamo costruendo insieme ai Sindaci e alle Regioni. Per il lavoro sin qui portato avanti e per l’impegno straordinario, voglio pubblicamente ringraziare la grande squadra della ricostruzione: i tecnici, gli amministrativi e i consulenti della Struttura Commissariale, degli Uffici Speciali delle Regioni e dei Comuni, i professionisti e le imprese. Siamo ormai prossimi al Natale e il pensiero va ai tanti cittadini che hanno sofferto in questi cinque anni: tanti di loro sono rientrati a casa o nei loro uffici e aziende; per molti altri ciò dovrà accadere al più presto. Insieme agli auguri natalizi, è proprio questo il pensiero che accompagnerà costantemente l’impegno di tutti noi”.