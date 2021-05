SISTEMA ABRUZZO, GRUPPO LEGA SALVINI PREMIER IN REGIONE ABRUZZO

L’AQUILA – “Creare un ‘Sistema Abruzzo’ basato sulla sinergia tra Consiglio, Giunta regionale in collaborazione con parlamento e Governo per promuovere il nostro splendido territorio. Parliamo di turismo sostenibile, basato sull’alta qualità della vita che deve diventare il brand della nostra regione”.

Si è parlato di questo nella conferenza stampa organizzata questa mattina dal Gruppo consiliare Lega in Regione Abruzzo, a cui hanno preso parte Vincenzo D’Incecco, capogruppo, Emiliano Di Matteo, consigliere regionale, Fabrizia Aquilio, assessore al Comune dell’Aquila con delega al Turismo, Maurizio Dionisio, presidente Arta, Benigno D’Orazio, consulente legale Gruppo Lega.

“Fare sistema è la chiave di volta, la porta scorrevole tra le aree interne con la parte costiera. Questa filosofia amministrativa si concretizzerà e sarà ancora più attuabile grazie ai 17 milioni destinati alle montagne abruzzesi, motivo che ha spinto la Lega, a livello nazionale, al Governo per ricostruire il Paese e non per interessi di partito. Il cambio passo di cui necessitano la salute e l’economia degli italiani.

Il sistema Abruzzo segna il cambio di passo nell’azione di governo regionale, conformemente al mandato ricevuto dagli elettori – dichiara Luigi D’Eramo ( Lega ), segretario regionale e deputato -. Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto, non vogliamo che le nostre leggi rimangano vuoti proclami come nel passato remoto di altri governi, ma progetti concreti che debbono trovare nel bilancio regionale adeguata copertura ed idonea previsione finanziaria grazie, soprattutto, ai fondi riservati dal Governo nazionale alla nostra regione.