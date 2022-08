SISTEMA IDRICO ABRUZZO, MARCOZZI: “BENE FONDI PNRR, COMMISSIONE D’INCHIESTA NECESSARIA PIU’ CHE MAI”

L’AQUILA – “Il riconoscimento di circa 50 milioni di euro di fondi per l’Abruzzo dal PNRR per interventi di riduzione delle perdite idriche sono un’ottima notizia per la nostra regione, fanalino di coda a livello nazionale con perdite che toccano il 70% nella provincia di Chieti. Questo finanziamento, per cinque interventi, rappresenta un motivo in più per ribadire la necessità dell’insediamento della Commissione d’inchiesta sull’acqua da me proposta e votata all’unanimità in Consiglio regionale”.

Ad affermarlo è la consigliera regionale Sara Marcozzi, esponente di Impegno Civico.

“L’inerzia che va avanti da mesi non è accettabile, e l’istituzione di un presidio fisso all’interno del Consiglio che si occupi di questa materia è fondamentale. Quella della carenza di risorsa idrica è una criticità con cui rischiamo di dover convivere da qui al prossimo futuro – osserva Marcozzi – È necessario per questo tenere acceso un faro sull’andamento dei lavori dei progetti, analizzare le maggiori urgenze su cui intervenire e promuovere nuovi interventi da qui ai prossimi anni. Adesso, con questi fondi assegnati all’Abruzzo dal Ministero delle Infrastrutture, abbiamo un motivo in più per non perdere altro tempo”.