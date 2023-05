L’AQUILA – “No alla nuova commissione permanente in Regione, centrodestra segua modello Governo nazionale. Non vorremmo dover pensare che l’ipotesi di istituire una nuova commissione consiliare permanente sia utile a facilitare il passaggio in maggioranza di un consigliere regionale di opposizione al quale qualcuno avrebbe da tempo promesso la presidenza”.

Nella sua prima uscita nota il portavoce della Lega Abruzzo, Francesco De Santis, assessore comunale dell’Aquila, per assestare una bordata alla papabile presidente della nuova commissione permanente, Sara Marcozzi, ex capogruppo M5s e data come pronta ad entrare nel centrodestra.

Si registra però ora il niet della Lega, che da 10 consiglieri nel corso della legisaltura è scesa a 5 dopo le numerose defezioni e cambi di casacca.

“Riteniamo inutile istituire una nuova commissione consiliare permanente sul sistema idrico e su i cambiamenti climatici essendoci già due commissioni che hanno una competenza diretta sui temi – evidenzia De Santis – Il sistema idrico ed i cambiamenti climatici sono due temi di importanza strategica per l’Italia e per la nostra regione, per questo serve serietà e concretezza. La Lega Abruzzo chiede che venga seguito il metodo di lavoro impostato dal Governo Meloni con la costituzione di una cabina di regia guidata dal Presidente, o da un suo delegato, composta dagli assessorati competenti”.

Annuncia dunque la Lega: “Per questi motivi la Lega non voterà l’istituzione della nuova commissione. Possono già operare bene le due commissioni esistenti, evitando così di fare confusione nella trattazione di argomenti importanti”.

