SISTEMA IDRICO: SOSPIRI, “RIFORMA SERVE A GARANTIRE LA GESTIONE PUBBLICA”

SULMONA – “L’acqua è un bene dell’Abruzzo, una risorsa preziosa e strategica per il nostro territorio. La riforma che stiamo portando avanti serve a garantire una gestione pubblica, efficiente e sostenibile”.

Così il presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, intervenendo questa mattina a Sulmona, presso l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone al convegno “Il futuro dell’acqua – Confronto istituzionale sulla gestione del servizio idrico integrato in Abruzzo”.

L’incontro, promosso da ERSI Abruzzo, ospitato in un luogo simbolico e suggestivo, ha riunito istituzioni, tecnici e gestori per affrontare i temi chiave della riforma del sistema idrico: governance, nuovo quadro normativo e strumenti innovativi per un servizio più efficiente e sostenibile.

Nel suo intervento, Sospiri ha illustrato i contenuti della proposta di legge regionale n. 72/2025, a firma Sospiri– Marianna Scoccia, vicepresidente del Consiglio regionale, evidenziando la necessità di agire per tempo di fronte alla scadenza, nel 2027, delle concessioni oggi in essere.

“Se non approveremo la riforma in tempo – ha dichiarato – rischiamo che la gestione passi ai privati, con la conseguente perdita del ruolo dei Sindaci e del controllo pubblico. L’obiettivo è invece rafforzare la capacità del sistema abruzzese, con due grandi ambiti regionali, solidi e competitivi, in grado di garantire qualità, innovazione e sostenibilità”.

Il presidente ha poi ringraziato ERSI Abruzzo per aver promosso un momento di confronto costruttivo tra istituzioni e territorio: “ERSI è il motore tecnico e istituzionale che accompagnerà questo percorso di cambiamento. Solo attraverso il dialogo e la condivisione possiamo costruire un modello moderno, efficiente e radicato nei territori. L’acqua deve restare un bene pubblico abruzzese, gestita nell’interesse delle nostre comunità”.