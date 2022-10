SISTEMA IDRICO, TESTA (FDI): “BANDIERA ABRUZZO PER POTENZIARE RETE”

PESCARA – “Il potenziamento del sistema idrico regionale è il frutto di un’attenta programmazione portata avanti dal governo Marsilio sin dal suo insediamento”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.

“Il progetto ‘Bandiera Abruzzo’ presentato questa mattina – che prevede l’ampliamento dell’impianto di potabilizzazione esistente a Montorio al Vomano e la realizzazione della condotta adduttrice per l’approvvigionamento idrico del sub-ambito pescarese – è un passaggio fondamentale e strategico per l’ammodernamento infrastrutturale abruzzese con la messa in campo di ingenti risorse, pari a 55 milioni di euro”, spiega Testa.

“Finalmente si andranno ad affrontare concretamente annose criticità che affliggono i nostri territori, primo tra tutti quello dell’approvvigionamento di acqua – prosegue -Di grande rilevanza, in questo senso, è certamente il contenimento delle continue crisi idriche che riguarda anche la città di Pescara. Avere a disposizione un sistema efficiente garantisce infrastrutture più adeguate e rispondenti alle reali esigenze della collettività, riducendo al tempo stesso il gap tra le aree abruzzesi. È in questa direzione che continueremo a lavorare pianificando tutti gli interventi necessari per rendere la nostra regione sempre più all’avanguardia”, conclude Testa.