SISTEMA PENITENZIARIO: BOCCHINO (LEGA), “SEMPRE GRANDE ATTENZIONE A CRITICITA'”

VASTO – “Ogni qual volta c’è stata l’occasione non ci siamo mai sottratti al confronto sulle problematiche e le necessità della Polizia penitenziaria e lo abbiamo fatto anche ieri”.

Lo dice in una nota il consigliere regionale Sabrina Bocchino, ricandidata con la Lega alle regionali in programma a marzo in Abruzzo, dopo l’incontro avuto con il comandante della Polizia penitenziaria di Vasto primo dirigente Tullio Volpi, il sovrintendente Notarangelo Giovanni, il funzionario giuridico pedagogico Lucio Di Blasio.

“Conosciamo bene le criticità del sistema penitenziario teatino, dal sovraffollamento alla carenza del personale – dice l’esponente della Lega – e le abbiamo sempre riportate a chi di dovere perché fosse conscio della situazione, inoltrando le richieste che abbiamo recepito e che si sono moltiplicate nel corso di questo ultimo anno, nel quale si sono manifestati anche episodi di violenza all’interno delle strutture teatine. Di tutto questo, e anche di altro, ci siamo confrontati con i dirigenti della Penitenziaria con i quali abbiamo sempre mantenuto rapporti di cordialità e collaborazione”.

“L’incontro di ieri testimonia ancora una volta – conclude Bocchino – la particolare attenzione che abbiamo riservato alle esigenze della Polizia Penitenziaria di Vasto, Lanciano e via discorrendo, le cui problematiche continueremo a testimoniare anche nei prossimi mesi”.