SISTEMA RIFIUTI E SERVIZI PERSONA: BIONDI E SANTANGELO IN COMMISSIONE, OK PDL LEALE COLLABORAZIONE

L’AQUILA – La Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” ha approvato a maggioranza, con l’astensione delle opposizioni, il progetto di legge 80/2025 (iniziativa Sospiri), che modifica alcune leggi regionali in virtù del principio di leale collaborazione e degli impegni assunti dal Presidente di Regione Abruzzo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con la seduta di questa mattina sono state chiuse le audizioni, con l’intervento del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in qualità di presidente dell’assemblea dell’Autorità di gestione integrata dei rifiuti urbani regione Abruzzo (Agir), relativamente “all’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti da parte dei soggetti pubblici destinatari dei fondi del Pnrr, oltre la data entro la quale interverrà la nuova organizzazione da parte di Agir e limitatamente al completamento degli interventi già finanziati”, sulla cui formulazione, contenuta nella proposta di legge, il presidente dell’assemblea Agir non ha rilevato “cause ostative”, proponendo un successivo confronto.

Ascoltato, inoltre, l’assessore regionale Roberto Santangelo, in merito al “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” al fine di prevedere le indennità per presidente, CdA e, nel caso di poteri sostitutivi, per il commissario.

“Intendiamo riconoscere una giusta indennità ai commissari, in analogia con altri enti della Regione”, ha riferito l’assessore e precisato: “Prendiamoci del tempo per approfondire la materia, intanto partiamo con una indennità equa”.

Infine, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza sulle proposte emendative a carattere finanziario legate la progetto di legge che intende riformare il sistema regionale in materia di lavoro, istituendo l’Aral (Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro).