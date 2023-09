SIT- IN ALL’AQUILA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: ADESIONE DEL PD REGIONALE E LOCALE

L’AQUILA – Il Pd Abruzzo e il Partito Democratico dell’Aquila aderiscono convintamente, e parteciperanno, al sit-in di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promosso dalle Democratiche dell’Aquila per giovedì 14 settembre, alle 18, in Piazza Palazzo.

“Dall’inizio del 2023, sono già 79 i femminicidi nel nostro Paese”, sottolineano il segretario regionale e il segretario del Pd L’Aquila, Daniele Marinelli e Nello Avellani; “purtroppo, anche l’Abruzzo è sconvolto da episodi di violenza intollerabili. Per questo, saremo in piazza al fianco delle Democratiche: siamo convinti che la repressione non basti, serve la prevenzione che si fa soltanto con un grande investimento culturale”.

“Occorre cambiare mentalità – aggiungono Marinelli e Avellani – a partire dall’educazione scolastica, perché anche tra i giovani la cultura della violenza sta attecchendo. Siamo dinanzi ad un fenomeno antropologico e strutturale che può essere affrontato soltanto con una azione corale che investa le istituzioni, la famiglia, il mondo della scuola e la società civile tutta, a partire da una presa di coscienza collettiva”. E’ ora di dire basta, e di farlo insieme.