SIT-IN ALL’AQUILA PER LA GLOBAL FLOTILLA: DALLE AULE ALLE PIAZZE, DOMANI CORTEO PROVINCIALE

L’AQUILA – Dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla nella notte, anche L’Aquila si è mobilitata.

Due assemblee hanno avuto luogo in mattinata: all’Università, nel polo di Scienze umane, e al Gran Sasso Science Institute.

Studenti e ricercatori hanno discusso della guerra e delle ricadute sugli atenei.

Le assemblee hanno anticipato nuove iniziative: oggi sit-in in piazza Regina Margherita, domani corteo con le scuole superiori da Colle Sapone.

Al sit-in in centro, cartelli e striscioni hanno accusato il governo di “essere colonia americana” mentre “il popolo palestinese subisce carestie e oppressioni”.

Contestate anche le parole del vicepremier Antonio Tajani, secondo cui “il diritto internazionale è importante fino a un certo punto”.

Domani la manifestazione è supportata a livello provinciale da alcuni sindacati con partenza alle 9.30 da Colle Sapone e corteo lungo le vie cittadine.