SITI INQUINATI, FEBBO: “ANCORA FAKE NEWS DA PAOLUCCI”

CHIETI – “Paolucci continua con le sue fake, credo che sia arrivato il momento di finirla”.

È quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo, in risposta al capogruppo Pd Silvio Paolucci.

“Si sta concludendo il progetto esecutivo per la bonifica del sito denominato ‘ex conceria CAP’ situato nella zona industriale di Chieti scalo. – spiega Febbo – È stato infatti aggiornato il progetto definitivo di bonifica finanziato con fondi Masterplan, per un importo pari a 700 mila euro per la progettazione esecutiva. Arap, che è il soggetto attuatore, sta procedendo alla revisione e all’adeguamento al Codice dei contratti; *la stesura definitiva quindi è prevista entro la fine del mese di novembre*.

“È in dirittura d’arrivo, finalmente, questo intervento molto importante e atteso dalla comunità perché riguarda quella che può essere definita come una vera e propria emergenza ambientale, trattandosi di un’area inquinata che mette a repentaglio la falda sottostante. Voglio per questo ringraziare i vertici Arap e i tecnici che stanno lavorando con sollecitudine per arrivare a una conclusione positiva e concreta e soprattutto efficace a dimostrazione dell’impegno che questo governo regionale sta portando avanti dal primo giorno del suo insediamento”, conclude Febbo.