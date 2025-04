SITUAZIONE POLITICA ED ECONOMICA IN ABRUZZO E IN ITALIA: INTERVISTA A GIANNI CHIODI, LA DIRETTA

L’AQUILA – Intervista alle ore 10 a Gianni Chiodi, ex presidente della Regione, ex sindaco di Teramo e appena nominato amministratore delegato di Fira, la finanziaria regionale dell’Abruzzo.

Il 64enne commercialista a inizio aprile è stato assolto nel processo sulle cliniche private insieme all’assessore Lanfranco Venturoni e ha commentato “Quattro processi, 10 reati contestati (non però la corruzione), senza che avessi fatto niente di male, tutte assoluzioni perché il fatto non sussiste. Ero diventato l’unico politico in Italia, ma credo anche nel mondo, ad essere stato messo sotto processo per i rapporti con alcune cliniche private, non per aver ricevuto da loro mazzette o favori, ma per averle “violentate” per costringerle a firmare un contratto contenente un tetto di spesa più basso salvaguardando così la sanità pubblica, gli equilibri finanziari della sanità regionale. Tutto scoppiò a tre mesi dalle elezioni regionali”.