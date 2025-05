SILVI MARINA: BALNEATORE 56ENNE MORTO PER INFARTO NELLO STABILIMENTO DI PIAZZA PINI

TERAMO – Un balneatore di 56 anni è morto in seguito ad un malore improvviso che lo ha colpito mentre era al lavoro nel suo stabilimento, in piazza dei Pini, a Silvi Marina. Il fatto è avvenuto all’ora di pranzo.

Sul posto, lanciato l’allarme, è subito intervenuto il 118, prima con l’ambulanza e poi con l’elicottero, ma per l’uomo, nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. Intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Il 56enne era molto conosciuto in città. In segno di rispetto è stato deciso di rinviare a sabato 3 maggio la manifestazione Primavera Discofest organizzata dalla Silvi Enjoy e prevista per oggi in piazza di Pini, proprio davanti al lido del balneatore morto.