SKATEBOARD, DOMENICA ALL’AQUILA CAMPIONATO REGIONALE FISR

L’AQUILA – Domenica 28 maggio L’Aquila ospita il campionato regionale di skateboard che, dopo il successo dello scorso anno con quello nazionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisr), rientra nel ricco calendario di eventi del progetto “Rinasci con lo sport – promuovere L’Aquila con lo sport 2023” promosso e finanziato dal Comune.

Al “Maurane Fraty” skatepark dalle 10,00 alle 19,00 si sfideranno tre categorie: Junior (8-13 anni) nati nel 2009-2014, Senior (14 anni in su) nati nel 2008 e precedenti, Master (35 anni in su) nati nel 1987 e precedenti.

Il campionato è organizzato da Endas Hope Asd – che dallo scorso anno è entrata a far parte della famiglia della Fisr – grazie al supporto dello skateshop feelit con lo scopo di diffondere gli sport da tavola, nello specifico lo skateboard e per far conoscere ancora di più la struttura (Skatepark Pubblico Maurane Fraty) realizzata con i fondi raccolti dagli ultras dell’Aquila Calcio grazie al sostegno delle curve delle squadre italiane di calcio e al sostegno del Comune di L’Aquila dopo il drammatico evento che ha colpito la città di L’Aquila nel 2009.

È un evento dinamico, spettacolare e che risponde al forte trend di crescita dell’interesse verso lo skateboard diffuso nella fascia di età 7-20 anni. Lo skateboard è in rapidissima crescita, ha un forte appeal sul mondo giovanile, è decisamente green e stimola forme di socializzazione e competizione non escludente