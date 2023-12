SKIALP DEI PARCHI: LIVE YOUR MOUNTAIN PRESENTA A L’AQUILA UNDICESIMA EDIZIONE

L’AQUILA – Live Your Mountain, presenterà domani a L’Aquila in corso Federico II, presso la “Galerie” di Genitti Ottici, l’undicesima edizione dello Skialp Dei Parchi, il circuito di manifestazioni di sci e snowboard alpinismo più a Sud d’Europa.

La location particolare è frutto di una nuova partnership locale che metterà in palio buoni per occhiali sportivi in tutti gli eventi del 2024.

I gruppi montuosi dell’Italia Centrale ed in particolare dell’Abruzzo saranno il cuore del calendario che prevede 5 eventi suddivisi in 3 classiche diurne e 2 notturne.

Le principali novità del 2024 saranno l’introduzione di momenti di formazione per giovani scialpinisti (under 18).

Il progetto è supportato dal comitato FISI Abruzzo e coordinato dallo Sci Club Gran Sasso Piana di Navelli che vedrà 9 uscite in ambiente con Guida Alpina. Si aggiungerà il fatto che ogni manifestazione avrà dei raduni non competitivi finalizzati alla promozione del territorio e di questo splendido sport.

Di assoluto rilievo il rinnovo della partnership tecnica con LA SPORTIVA anche per il 2024, che riguarderà oltre lo Skialpdeiparchi anche la prossima (settima) edizione dell’Abruzzo Vertical Cup trofeo La Sportiva 2024, il circuito estivo di Vertical dell’Appennino Abruzzese. Sempre più sinergica e strategica la collaborazione con l’azienda trentina leader mondiale nella produzione di calzature ed abbigliamento tecnico per la montagna.

A livello locale gli organizzatori ringraziano Sport Natura, Pianeta Ciclo Pianeta Fondo, Centro di Medicina dello Sport Biasini, Concessionaria Totani, Hotel L’Aquila, Osteria da Giorgione, Pizzeria ManiNpasta, Bar Caffetteria da Lorenzo, Ristorante Pizzeria La Radice, Bar Ristoro Santo Stefano, Ostello Campo Imperatore, Park Hotel e Centro Benessere Orchidea.

Si inizierà la nuova stagione, sabato 20 Gennaio ad Ovindoli (L’Aquila) con il classicissimo “Magnola Snow Vertical” manifestazione di sola salita sotto le stelle dello splendido comprensorio sciistico del Parco Sirente Velino. La settimana successiva domenica 28 torna al suo quinto appuntamento “Il Monte Gemelli Ski Race”

Il 4 febbraio sarà la volta del “Vallefredda Ski Raid” a Fonte Cerreto, e poi una piccola ulteriore novità rappresentata da un evento “a chiamata” su Monte Calvo, uno splendido pendio alle porte della città dell’Aquila dove nella finestra 11-25 febbraio si proverà ad organizzare un evento raduno coordinato dal punto vendita skialp “Pianeta Ciclo Pianeta Fondo” il “Monte Calvo Backcountry”.

A marzo evento-raduno al tramonto coordinato dall’ostello di Campo Imperatore, e il giorno 16 “Ostello Sunset Skialp”, con pernottamento in quota ed escursione sulle vette del Gran Sasso il giorno successivo.

Il 7 aprile festa finale, con il super classico di primavera “Monte Ocre Snow Event” a San Martino d’Ocre

Tutti gli approfondimenti e le info di dettaglio nelle prossime settimane su: www.skialpdeiparchi.it e www.liveyourmountain.com.