SMANTELLATA CENTRALE DELLA DROGA A PESCARA, DUE ARRESTI

PESCARA – Avevano allestito una vera e propria centrale della droga in casa e la polizia di Pescara, dopo aver seguito per qualche il tempo i loro movimenti, li ha arresati tre giorni fa. Si tratta di C.T., 38 anni, di Montesilvano, animatore turistico, e S.P., 25 anni, anche lui di Montesilvano.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, i sospetti degli uomini della squadra mobile sono stati confermati quando i due presunti spacciatori si sono incontrati, in una stradina periferica di Montesilvano, e uno ha consegnato all’altro della droga. Le perquisizioni hanno fornito un ulteriore riscontro, visto che gli uomini della sezione Antidroga hanno scovato un chilo di cocaina, cinque chili di marijuana e cento grammi di hascisc, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

Per i due è quindi scattato l’arresto per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e se per uno, S.P., incensurato, vengono disposti i domiciliari, per l’altro, C.T., si aprono le porte del carcere, come disposto dal sostituto procuratore Luca Sciarretta. S.P. è stato anche denunciato per porto in luogo pubblico del manganello telescopico, non consentito ai sensi della disciplina sulle armi.

Gli investigatori stanno ora tentando di ricostruire la rete dei contatti dei due. Non si esclude che la droga ceduta lunedì dovesse passare successivamente in altre mani.

Download in PDF©