SMART CITY: IL COMUNE DI TERAMO PREMIATO A PADOVA COME ENTE ALL’AVANGUARDIA

TERAMO – Questo pomeriggio il Sindaco Gianguido D’Alberto, in rappresentanza del Comune di Teramo, ha ricevuto a Padova, nell’ambito dell’evento “City Vision – Stati Generali delle città intelligenti”, un importante riconoscimento in tema di smart city e trasformazione intelligente dei territori. Il Comune di Teramo si è infatti classificato al primo posto, nella categoria Medi Comuni – Sud e Isole del “City Vision Score”, il ranking che valuta il livello di “intelligenza” dei Comuni italiani secondo le sei direttrici della Smart City: smart governance, smart economy, smart environment, smart living, smart mobility, smart people.

Un riconoscimento ottenuto grazie alla messa in campo di politiche volte a garantire servizi sempre più efficienti e che vede Teramo, nella sua veste di città media e capoluogo di provincia, come punto di riferimento di area vasta. Una città in profonda trasformazione, che programma il suo futuro puntando sulla sostenibilità, ridefinendo tempi e ridisegnando i suoi spazi sempre più a misura dei cittadini, aprendosi al contempo alle realtà circostanti. Un’attività di programmazione nell’ambito della quale, come riconosciuto dalla stessa piattaforma City Vision, particolare rilevanza rivestono le politiche ambientali e in particolare l’investimento, di oltre 28 milioni di euro, per la realizzazione del biodigestore che, come si legge sul sito ufficiale della stessa piattaforma, “trasformerà quest’angolo d’Italia in uno dei punti più all’avanguardia a livello nazionale nel trattamento dei rifiuti”. Tra i punti qualificanti dell’intervento c’è anche la riqualificazione della struttura, oggi abbandonata, dove sarà ospitato l’impianto.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo importante riconoscimento, che conferma come la nostra città, grazie al percorso avviato da questa Amministrazione, abbia ritrovato una visione di prospettiva che la pone all’avanguardia, a livello nazionale, per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile – commenta il Sindaco Gianguido D’Alberto – Teramo città capoluogo oggi, grazie alle politiche messe in campo in questo anni, si sta trasformando in una città veramente smart, nell’ottica di un costante miglioramento della vita di cittadini e imprese, oltre che una città sempre più “green”, e come città media è oggi sempre più punto di riferimento all’interno di un’area vasta non solo provinciale ma anche regionale e sempre più competitiva a livello nazionale. Il premio che ci è stato consegnato oggi ci spinge ancor di più a proseguire in questo percorso, volto a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”.