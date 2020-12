SMART CITY: L’AQUILA TRA LE SEI CITTA’ IN ITALIA AD OSPITARE LA CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI

L’AQUILA – L’Aquila ospiterà Sicura, la Casa delle tecnologie emergenti.

L’annuncio è avvenuto nella conferenza stampa del 28 dicembre a cui hanno partecipato il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessore con delega alla Smart city, Carla Mannetti, il rettore del Gssi Eugenio Coccia, il rettore Univaq Edoardo Alesse, i rappresentati di Zte e Cuiem.

In Italia sono 6 le città ospitanti una “Casa delle tecnologie emergenti”.

Oltre a Matera, il Mise ha messo 25 milioni di euro a bando lo scorso marzo nell’ambito del Programma di supporto alle tecnologie emergenti.

L’Aquila è dunque tra le cinque città selezionate dal ministero per lo Sviluppo economico (insieme a Torino, Roma, Prato e Bari) ammesse al finanziamento per l’istituzione di un centro di trasferimento tecnologico che ha il compito di supportare progetti di ricerca e sperimentazione basati su Blockchain, IoT e Intelligenza Artificiale.

Lo stanziamento con cui è stata premiata la proposta progettuale che segue le linee principali di azione in cultura, turismo, formazione e innovazione ed è stata messa in campo dall’amministrazione comunale in collaborazione con importanti partner istituzionali, come Università dell’Aquila, Gran Sasso Science Institute, Zte, Consiglio Nazionale delle Ricerche e CUIEM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale, ammonta a 4 milioni di euro.

Sicura avrà una sede di rappresentanza in centro città a L’Aquila e una sede operativa al Tecnopolo, sarà attiva entro 6 mesi dal finanziamento e opererà per quattro anni.

In particolare, il Gssi assieme a Univaq si occuperà della prima fase di analisi dei bisogni delle pmi territoriali. Successivamente Sicura metterà a disposizione conoscenza e ricerche per concretizzare le idee progettuali dei singoli soggetti traducendole in sviluppo, lavoro, trasferimento tecnologico e ricadute economiche sul territorio.

“Il ruolo del Gssi all’interno deI progetto è da ricondurre a due specifiche azioni – spiega Coccia – Agiremo nella prima fase per una mappatura delle competenze che le PMI locali esprimono in termini di tecnologie e sicurezza. La seconda azione condotta dal GSSI è nella fase finale di valutazione dell’impatto che SICURA avrà sul territorio e di analisi delle possibilità di replicare tale esperienza in altri contesti”.

In questo il contributo GSSI arriverà principalmente dall’area di Scienze Sociali.

“Questa iniziativa va nella direzione giusta. Il territorio aquilano è un unicuum perchè dimostra come dopo un disastro naturale si debba necessariamente pensare al futuro e agire insieme per una ri-progettazione efficace. Con tutte le istituzioni e i partner del territorio stiamo facendo sistema per una visione comune”, conclude Coccia.

Download in PDF©