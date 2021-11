L’AQUILA – “La relazione ricevuta da Di Benedetto è semplicemente quanto emerso in sede di commissione Garanzia e Controllo, il lavoro che sto facendo con Di Benedetto è quello di sintetizzare le richieste da formulare in consiglio comunale, la cui approvazione appare decisiva per la prosecuzione degli appalti del secondo stralcio o meno”.

A precisarlo è il presidente della Gran Sasso Acqua Alessandro Piccinini.