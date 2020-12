SMART WORKING E INFORMATIZZAZIONE PA: REGIONE FINANZIA CON 6,6 MILIONI RIVOLUZIONE DIGITALE

L’AQUILA – Oltre 6,6 milioni di euro per favorire la “rivoluzione” digitale della pubblica amministrazione abruzzese, aumentando competenze informatiche e organizzando meglio la modalità in smart working.

Questa la somma contenuta nel provvedimento approvato dalla giunta regionale di mercoledì 16 dicembre, su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris, Fratelli d’Italia, per promuovere la Crescita Digitale della Regione Abruzzo secondo quanto prevede il Programma PAR FSC Abruzzo 2000-2006.

Con l’intervento approvato, l’esecutivo intende implementare quanto fatto negli ultimi anni e accelerare un cambio di mentalità per superare le resistenze culturali che vincolano le organizzazioni a vecchi modi di lavorare, rendendo maggiormente efficienti le attività di lavoro agile e di Smart Working.

L’emergenza Covid ha posto in evidenza quanto indispensabile sia una completa digitalizzazione dei processi tecnico amministrativi all’interno degli Enti pubblici e una completa re-ingegnerizzazione degli stessi allo scopo di supportare, anche in un periodo di grande difficoltà come quello attuale, i cittadini, le amministrazioni locali e il tessuto produttivo.

Una volta attuato, il programma di digitalizzazione permetterà di avviare una serie di attività volte al consolidamento dei servizi regionali in ottica di lavoro agile e di servizio verso i cittadini e le imprese.

