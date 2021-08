SMART WORKING NELLE SPIAGGE “BANDIERA BLU”, ANALISI SU AFFITTI IN ABRUZZO E NELLE ALTRE REGIONI

VASTO – Un viaggio alla scoperta dei posti con le spiagge più belle e pulite “Bandiera Blu” dove poter unire attività lavorativa e relax.

Oltre 2 italiani su tre sono già rientrati dalle vacanze e molti di loro sono pronti a riprendere l’attività lavorativa, lasciandosi alle spalle i ricordi di spiagge, sole e relax. Eppure, grazie allo smart working, i più “fortunati” potrebbero lavorare a distanza in luoghi marittimi con spiagge cristalline.

E l’Italia è ricca di questi posti. Abitare Co. –società di intermediazione immobiliare– ha così analizzato quanto costerebbe in media affittare un bilocale di 4/6 posti letto, nel periodo che va dall’ultima settimana di agosto fino a metà settembre, in 77 località turistiche balneari (su 201 totali) che hanno ottenuto la tanto ambita Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) ai comuni attenti alla qualità [1] delle acque, ai servizi offerti e alla gestione ambientale.

Quest’anno anche 13 località abruzzesi hanno ottenuto la tanto ambita Bandiera Blu. Per proseguire la vacanza in alcuni di questi posti, il budget a settimana è di €440 a Tortoreto, €480 a Vasto e Silvi.

In generale, per affittare un bilocale nelle località “Bandiere Blu”, il prezzo medio è di €630 a settimana, ma con prezzi che variano sensibilmente in base alle zone. Si va dagli €380 a Menfi (Agrigento), Praia a Mare (Cosenza) e Petacciato (Campobasso) fino a €1.000 a Santa Margherita Ligure (Genova), Levanto (La Spezia), Positano (Salerno) e Anacapri (Napoli). La più costosa è Lerici (La Spezia), con un costo di €1.120 a settimana.

Rispetto allo stesso periodo di cinque anni fa, però, in media i prezzi sono aumentati del +29%, con punte che arrivano a +171% a Cattolica (Rimini), +153% a Cervia (Ravenna), +142% a Caorle (Venezia) e +133% a Eraclea (Venezia). Al contrario, a Follonica (Grosseto) si è registrato il calo dei prezzi più marcato (-18%), seguita da Ispica (Ragusa) con -17%, Palau (Sassari) e Pietrasanta (Lucca) entrambe con -16%. Di seguito l’analisi di Abitare Co. con le regioni che hanno ottenuto almeno 7 località turistiche balneari “Bandiere Blu”.

L’analisi dei prezzi considera solo alcune di queste località.

Liguria (32 località Bandiere Blu)

La regione che ha ottenuto il numero più alto di Bandiere Blu è la Liguria, con ben 32 località turistiche balneari. L’analisi dei prezzi ha considerato solo 11 di queste località: per lavorare a distanza da posti si parte da €520 a settimana per affittare un bilocale a Loano. Seguono Borghetto Santo Spirito (€560), Bordighera e Moneglia (€600), Albissola Marina (€680), Varazze (€770), Loano (€880), Chiavari (€960), Levanto e Santa Margherita Ligure (€1.000) e Lerici (€1.120). Lerici è anche la località più costosa tra quelle analizzate. L’incremento maggiore dei prezzi, rispetto a 5 anni fa, si registra a Loano (+115%) e Borghetto Santo Spirito (+100%).

Campania (19 località Bandiere Blu)

In Campania sono 19 le località turistiche balneari che hanno ottenuto la Bandiera Blu. Tra queste troviamo San Mauro Cilento e Castellabate (€480 a settimana), Positano e Anacapri (€1.000).

Toscana (17 località Bandiere Blu)

In Toscana 17 località turistiche balneari hanno ottenuto la Bandiera Blu. In particolare, a Cecina il costo per affittare un bilocale per una settimana è di €520. Seguono Follonica (€540), Bibbona e Carrara (€600), Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci (€620), Castiglione della Pescaia (€640), Viareggio (€680), Camaiore, Marciana Marina e San Vincenzo (€720) e la più costosa Forte dei Marmi (€920). L’incremento maggiore dei prezzi, rispetto a 5 anni fa, si registra a Rosignano Marittimo (+41%).

Puglia (17 località Bandiere Blu)

In Puglia ben 17 località turistiche balneari hanno ottenuto la Bandiera Blu. Tra queste troviamo Castellaneta (€470 a settimana), Polignano a Mare (€480), Margherita di Savoia (€500), Otranto (€510), Melendugno (€520), Ostuni (€560), Ginosa (€600) e Fasano (€710). L’incremento maggiore dei prezzi, rispetto a 5 anni fa, si registra a Fasano (+42%) e a Margherita di Savoia (+39%).

Marche (16 località Bandiere Blu)

La regione Marche ha ottenuto ben 16 comuni Bandiere Blu. Dall’analisi di alcune di queste località, per vuole affittare un bilocale per una settimana deve prevedere €490 a Grottammare e Fano, €520 a Gabicce Mare, €680 a Numana, €700 a Sirolo.

Calabria (15 località Bandiere Blu)

La punta estrema dello stivale vede ben 15 località turistiche balneari Bandiera Blu. Un esempio è Praia a Mare, dove per una settimana bisogna spendere circa €380. Una cifra comunque inferiore del -14% rispetto a cinque anni fa.

Sardegna (14 località Bandiere Blu)

14 le località turistiche balneari della regione che hanno ottenuto la Bandiera Blu. Tra i comuni con le spiagge “pulite”, alcuni esempi riguardano Quartu Sant’Elena, dove il costo a settimana per un bilocale è in media di €440. A Santa Teresa Gallura e a La Maddalena €520, a Tortolì e Palau €560. L’incremento maggiore dei prezzi, rispetto a 5 anni fa, si registra a Tortolì (+33%).

Abruzzo (13 località Bandiere Blu)

Anche 13 località abruzzesi hanno ottenuto la tanto ambita Bandiera Blu. Per proseguire la vacanza in alcuni di questi posti, il budget a settimana è di €440 a Tortoreto, €480 a Vasto e Silvi.

Lazio (11 località Bandiere Blu)

Sono 11 le località laziali che hanno ottenuto la Bandiera Blu. Tra queste, per affittare un bilocale ad Anzio servono in media €520, a Gaeta €600, a San Felice Circeo €620, a Sperlonga €710, a Terracina €740, a Sabaudia €780. La più costosa è Ventotene (€960). L’incremento maggiore dei prezzi, rispetto a 5 anni fa, si registra a Sperlonga (+58%), Sabaudia (+56%) e Ventotene (+55%).

Sicilia (10 località Bandiere Blu)

La regione Sicilia ha ottenuto 10 comuni Bandiera Blu. Dall’analisi di alcune di queste località, per vuole affittare un bilocale per una settimana deve prevedere in media €380 a Menfi, €400 a Pozzallo e Ispica, €440 a Lipari, €500 a Ragusa.

Veneto (9 località Bandiere Blu)

9 le località turistiche balneari venete che hanno ottenuto la Bandiera Blu. Tra queste si segnalano Eraclea, dove il costo a settimana per un bilocale è in media di €420, Chioggia (€460), Rosolina Mare (€840), Jesolo Lido (€880) e la più costosa Caorle (€920). L’incremento maggiore dei prezzi, rispetto a 5 anni fa, si registra a Caorle (+142%).

Emilia Romagna (7 località Bandiere Blu)

7 località emiliano-romagnole hanno ottenuto la Bandiera Blu. Per lavorare in alcuni di questi posti, il budget a settimana è di €480 a Cesenatico, €600 a Ravenna, €760 a Cervia e a Bellaria-Igea Marina, €920 a Cattolica. L’incremento maggiore dei prezzi, rispetto a 5 anni fa, si registra a Cattolica (+171%) e a Cervia (+153%), i valori percentuali più alti tra tutte le località analizzate.