SMAU: MAGNACCA, “GRANDE LAVORO PER FAR CONOSCERE TALENTI”

PESCARA – “È un grande lavoro quello svolto da Smau e dalla Camera di Commercio di Chieti-Pescara per far conoscere e promuovere i talenti che ci sono nei territori e che diversamente rimarrebbero nascosti”.

Lo ha evidenziato l’assessore regionale alle Attività Produttive e Ricerca industriale Tiziana Magnacca intervenendo questa mattina al tavolo “Open Innovation: collaborazione aperta e nuove strategie per innovare”, ospitato dal Porto turistico Marina di Pescara.

“La Regione Abruzzo ha la responsabilità – ha dichiarato Magnacca – di condividere la visione degli stakeholder per accompagnarli nei processi di innovazione a beneficio delle aziende nella consapevolezza di che serve ed è necessario per il futuro dell’economia abruzzese. Dobbiamo saper sostenere e accompagnare i talenti attraverso il ruolo prezioso delle università abruzzesi e di aziende aperte al nuovo per costruire assieme un nuovo sistema di impresa”.

L’assessore ha ribadito, si legge in una nota, “che la Regione Abruzzo continuerà a incentivare la ricerca. Sono state portare in approvazione le schede del Fers impegnando 50 milioni di euro per la grande ricerca mettendo in rete le grandi aziende con le università e le piccole e medie imprese del tessuto produttivo abruzzese”.