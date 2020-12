SNOWBOARD SULLE PISTE CHIUSE, MULTATI 3 GIOVANI A PASSOLANCIANO

CHIETI – Tre giovani che ieri si sono recati con lo snowboard in montagna, a Passolanciano, sono stati sanzionati dai carabinieri della stazione di Rapino (Chieti) per aver violato le norme anti Covid. Per uno di loro la sanzione è di 280 euro, per gli altri due è 533 euro in quanto commessa alla guida di autovetture. I tre avevano parcheggiato le loro auto lungo la strada che dalle piste di Passolanciano porta a un albergo della zona e da lì hanno iniziato le loro discese sulle piste chiuse. Per salire a monte hanno fatto l’autostop, chiedendo un passaggio agli automobilisti in transito, quasi tutti del posto. L’attività dei tre è andata avanti fino a quando non è arrivata una tempesta di neve che ha interrotto le discese e li ha fatti restare bloccati con le auto. Hanno dunque chiesto aiuto a un uomo del posto che ha allertato anche i carabinieri i quali, giunti sul luogo, hanno elevato le sanzioni.

