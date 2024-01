SOCCORSI IN RITARDO PER COPRIRE INCIDENTE SUL LAVORO A TORNIMPARTE: SCATTA L’INCHIESTA

L’AQUILA – Avrebbero evitato di trasportare subito in ospedale un operaio albanese vittima di un incidente sul lavoro nel tentativo di nascondere quanto accaduto alle autorità. Su questa traccia investigativa la Procura della Repubblica ha indagato sei persone tra rappresentanti legali della ditta e committente in relazione al fatto avvenuto a Tornimparte (L’Aquila) nel 2022. L’operaio, 23 anni, forse a causa dei soccorsi ritardati, è ora sulla sedia a rotelle con invalidità al cento per cento.

Secondo quanto riporta il Messaggero il ferito, travolto dal crollo di un muro, sarebbe stato portato lontano con un mezzo della ditta e adagiato a terra. Poi, viste le gravi condizioni, si decise di chiamare 118 cui seguì l’arrivo degli ispettori Asl. Sempre secondo l’accusa che poggia su alcuni sopralluoghi, sarebbero state rimosse dolosamente le tracce del crollo del muro che sarebbe stata la causa del grave incidente sul lavoro. E, inoltre, l’autorizzazione ai lavori sarebbe stata richiesta dopo l’incidente.