SOCCORSO ALPINO: D’ANGELO, BENE APPROVAZIONE UNANIME MIO ODG, ORA PUNTARE ALL’OBIETTIVO

L’AQUILA – “Sono soddisfatto dell’approvazione unanime dell’ordine del giorno che ho proposto e che tramite il collega Palumbo è stato sottoscritto anche dall’opposizione, per l’individuazione dell’Aquila come sede fissa del Soccorso Alpino abruzzese nel modo in cui è possibile farlo: attraverso un intervento sulla legge regionale che riconosce e promuove l’attività di questo fiore all’occhiello del nostro territorio”.

Lo dichiara Daniele D’Angelo, capogruppo di ‘Coraggio Italia’ al Comune dell’Aquila.

“Il Soccorso Alpino opera già nelle nostre montagne a livelli di efficienza assoluta riconosciuti a livello nazionale – prosegue D’Angelo -, ma è evidente che una sede regionale stabile è più funzionale di una sede itinerante e che questa sede non può che essere all’Aquila per la presenza di un aeroporto già dedicato e soprattutto per evidenti ragioni di conformazione territoriale, attestate dal numero quasi totalizzante di interventi che il Soccorso Alpino realizza nell’area aquilana rispetto al resto della regione. Con questo atto – conclude – il Consiglio comunale ha espresso una posizione forte e supporterà l’amministrazione in ogni modo affinché si intraprendano tutte le iniziative più utili al raggiungimento dell’obiettivo”.