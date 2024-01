SOCCORSO DIFFICILE IN VIA VERDI ALL’AQUILA: “AMBULANZA A RILENTO TRA FIORIERE, PALETTI E TAVOLINI”

L’AQUILA – Resta “intrappolata” da fioriere, tavolini e paletti in via Verdi nel centro dell’Aquila una ambulanza che doveva soccorrere un anziano a terra dolorante. Alla fine l’uomo è stato salvato ma quello che è successo ieri sera ha destato indignazione tra presenti. Infatti l’automezzo ha proceduto con difficoltà e bisogna considerare che le vie laterali tra i quattro cantoni e la piazza sono quasi tutte interdette. Non va dimenticato che anche pochi istanti possono essere decisivi per la vita di una persona.

“Un episodio simile”, racconta un testimone che si fa portavoce anche di altri, “si era verificato a ottobre scorso ma qui bisogna trovare una soluzione: speriamo che non accada mai ma se dovesse verificare e un incendio o qualcosa di ancora più grave che implica il movimento di più mezzi ci sarebbero difficoltà insuperabili per i soccorsi. Mi sembra che il terremoto non abbia insegnato nulla. Qui non si vuole fare procurato allarme ma solo fare delle riflessioni finalizzate a vie di fuga accessibili. Non strumentalizzazioni o inutili polemiche , dunque, ma si intende solo dare una mano a trovare un correttivo per scongiurare sul nascere ipotetiche tragedie”.