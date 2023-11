SOCCORSO DOPO L’INCIDENTE PICCHIA EX MOGLIE: ARRESTATO UN 54ENNE A PRATOLA PELIGNA

PRATOLA PELIGNA- Avrebbe posto in essere condotte prevaricratici e maltrattanti verso l’ex coniuge fino a picchiarla due settimane fa al termine dell’ennesima lite dopo che la donna lo aveva soccorso per un incidente stradale.

Protagonista della vicenda è un 54 enne di Pratola Peligna che è stato arrestato nella serata di ieri su ordine di custodia cautelare domiciliare firmata dal gip del Tribunale di Sulmona (L’Aquila) Francesca Pinacchio.

L’accusa è quella di maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato accompagnato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si svolgerà nei prossimi giorni. Inoltre gli è stato applicato il braccialetto elettronico per il pericolo di reiterazione del reato. L’attività investigativa e l’attivazione del codice rosso hanno preso le mosse dalla querela dell’ex moglie che non avrebbe retto ai continui soprusi e presunti maltrattamenti.

Il fattore scatenante sarebbe stato l’episodio di due settimane fa quando tra i due, dopo l’incidente in auto dell’uomo, sarebbe scoppiata una lite nel corso della quale il 54enne avrebbe picchiato la donna che lo aveva soccorso in strada.