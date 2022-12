SOCIALE ABRUZZO, QUARESIMALE: ACCOLTE TUTTE LE ISTANZE DI VITA INDIPENDENTE

L’AQUILA – “Per la prima volta la Regione Abruzzo, grazie allo scorrimento della graduatoria, tutte le istanze presentate per i contributi per la Vita indipendente sono state accolte e finanziate. Tutti gli aventi diritto inseriti nelle quattro graduatorie distinte per fascia assistenziale trovano una risposta positiva. È un risultato storico che dimostra l’attenzione che questa giunta regionale ha verso gli ambiti sociali”.

Lo annuncia in una nota l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, che sottolinea: “mentre le forze di opposizione continuavano a urlare senza conoscere la realtà dei fatti, noi invece abbiamo lavorato con il massimo impegno per raggiungere il risultato che ci eravamo prefissi. Tutto il resto rappresenta parole al vento”.

“Attraverso due determine dirigenziali, grazie alle risorse messe a disposizione dalla giunta e la riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione, voluta fortemente dal presidente Marco Marsilio, abbiamo assegnato i contributi a tutti i richiedenti per la realizzazione del loro progetto di Vita indipendente”.

“Le due determine assegnano risorse complessivamente pari a 3.562.760 euro ai 24 enti capofila di Ambito Distrettuale Sociale. Per procedere materialmente all’erogazione delle risorse ai beneficiari è stata effettuata l’istruttoria delle istanze e redatta la graduatoria locale. Agli stessi enti gli interessati possono rivolgersi per eventuali chiarimenti”, conclude Quaresimale.