SOCIALE ABRUZZO, QUARESIMALE: OK A FONDI PER LE POLITICHE GIOVANILI

PESCARA – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle politiche sociali Pietro Quaresimale, ha deliberato due provvedimenti finalizzati a produrre inclusione e maggiori opportunità a favore dei giovani nell’istruzione e nel mercato del lavoro.

Il primo intervento, pari a 222.950 euro, è volto alla promozione e al supporto dei centri di aggregazione; con il secondo intervento, pari a 221.985 euro, è mirato a rafforzare il servizio di orientamento alle competenze e al lavoro attraverso progetti specifici.

“In questo ambito – esordisce l’assessore Pietro Quaresimale – la Regione Abruzzo, a breve, pubblicherà l’avviso Abruzzo Giovani rivolto agli Ambiti distrettuali sociali che a quel punto potranno presentare proposte progettuali volte a favorire l’aggregazione, la creatività giovanile e la partecipazione attiva dei giovani. Si tratta di un campo di interventi piuttosto ampio, a conferma della ricchezza del mondo giovanile”.

“Sappiamo benissimo che tra didattica a distanza e locali pubblici chiusi, il mondo giovanile è quello che più di tutti ha sofferto il regime di misure imposte per far fronte alla pandemia e che per questo – conclude Quaresimale – ha bisogno di un’attenzione particolare in fase di ripartenza”.

Il Fondo nazionale per le Politiche giovanili si muove in relazione alle specifiche priorità che ha individuato la Regione.