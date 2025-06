SOCIALE: COMUNITA’ RESILIENTI E INNOVAZIONE PICCOLI COMUNI DELL’ABRUZZO INTERNO, CONVEGNO A NAVELLI

NAVELLI – Sfide, opportunità e modelli di sviluppo, in particolare nel sociale, delle aree interne dell’Abruzzo.

Saranno questi i temi al centro del convegno dal titolo “Comunità resilienti, innovazione sociale e futuro dei piccoli comuni dell’Abruzzo interno”, che si terrà lunedì 30 giugno, alle ore 15.30, a Navelli (L’Aquila), nella sede del Comune.

Un importante momento di confronto, promosso dall’Associazione Location, che vedrà la partecipazione delle istituzioni locali e dei principali attori del settore sociale locale.

All’evento interverranno, tra gli altri, Roberto Santangelo, assessore regionale con delega al Sociale e alla Cultura; Manuela Tursini, assessore Comune dell’Aquila con delega alle Politiche Sociali; Paolo Federico, sindaco di Navelli; Deborah Visconti, sindaco di Sant’Eusanio Forconese e presidente Unione Comuni Montagna Aquilana; i consiglieri regionali Massimo Verrecchia e Pierpaolo Pietrucci; Gianni Anastasio, sindaco di Pizzoli, presidente Ecad 5 e coordinatore dei comuni del cratere; Karin Sorgi, presidente Leonardo Società Cooperativa Sociale; Raffaello Fico, titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC); Salvatore Provenzano, titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (USRA).

“Raccogliamo la sfida dell’innovazione sociale, punto di partenza imprescindibile per lo sviluppo delle nostre aree interne, un patrimonio inestimabile che abbiamo il dovere di preservare – dice l’assessore regionale Santangelo – La Regione, in sinergia con gli amministratori locali, è al lavoro per incentivare gli investimenti a beneficio delle famiglie e della natalità con misure concrete. Questo appuntamento sarà una importante occasione per pianificare insieme le azioni future e i servizi utili ai cittadini per contrastare lo spopolamento”.

Per il sindaco di Navelli, Paolo Federico: “Negli anni siamo riusciti a creare le condizioni, con un rinnovato entusiasmo, per rilanciare il nostro territorio attraverso numerosi esempi virtuosi di promozione. La missione che portiamo avanti in qualità di amministratori dei comuni delle aree interne è quella di lavorare per offrire sempre maggiori servizi ai cittadini e, allo stesso tempo, di investire su un turismo che valorizzi le nostre specificità, che sia sostenibile e rispetti la nostra identità”.

Aggiunge Deborah Visconti, sindaco di Sant’Eusanio Forconese e presidente Unione Comuni Montagna Aquilana: “Nei nostri comuni abbiamo messo in campo già importanti progetti, come i servizi di assistenza socio-educativa a favore dei bambini, della fascia di età dai 0 ai 6 anni, e delle loro famiglie che soffrono la difficoltà di accesso ai servizi. Il nostro principale obiettivo è quello di ridurre il gap socio-economiche delle famiglie, di azzerare le difficoltà legate alla distanza geografica”.

Osserva Gianni Anastasio, sindaco di Pizzoli e coordinatore dei comuni del cratere: “Le nostre aree interne hanno vissuto prove non indifferenti dopo i terremoti che hanno rivoluzionato le vite di intere comunità, oggi però il processo di ricostruzione ci ha dato nuove prospettive e siamo pronti a ripartire a pieno regime. Ora dobbiamo dare un nuovo impulso e rafforzare la crescita economica, culturale, ambientale e sociale dell’area del cratere”.