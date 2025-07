SOCIALE, CONTRIBUTI FONDO PERDUTO, INFERMIERE COMUNITA’: GAGLIANO ATERNO, PROPOSTE ANTI SPOPOLAMENTO

L’AQUILA – Finanziamento di figure professionali sociali nei comuni (sociologi, antropologi, community manager), per facilitare i processi comunitari e rafforzare la coesione sociale; contributi a fondo perduto, per comuni sotto i 3.000 abitanti, fino a 5.000 euro per sostenere l’allaccio utenze e l’arredo di abitazioni da mettere in affitto; attivazione della figura dell’infermiere di comunità, già prevista dalla legge nazionale n. 178/2020 e dall’Accordo Stato-Regioni del 2022.

Sono alcune delle proposte presentate questa mattina dal sindaco di Gagliano Aterno (L’Aquila), Luca Santilli, intervenuto in audizione presso il Comitato per la Legislazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo, nell’ambito dell’analisi sull’attuazione della Legge regionale 32/2021 per il contrasto allo spopolamento nei piccoli comuni montani.

Nel corso dell’intervento, il sindaco ha illustrato le iniziative attivate a Gagliano Aterno negli ultimi anni: dal progetto NEO per l’accoglienza temporanea di nuovi abitanti, alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile, passando per nuovi servizi di welfare locale, attività economiche e culturali rigenerate grazie alla partecipazione degli abitanti.

A partire da questa esperienza concreta, sono state presentate quindi presentate le tre proposte di integrazione alla legge regionale.

Il sindaco, si legge in una nota, ha sottolineato come “non bastino incentivi economici o opere infrastrutturali: servono politiche che mettano al centro le relazioni umane, la capacità di attivare e accompagnare le comunità, la possibilità di restare e tornare a vivere in montagna con dignità”.

Un ringraziamento è stato rivolto “alla presidente del Comitato, Carla Mannetti, per l’accoglienza e l’ascolto, e al consigliere regionale Antonio Di Marco per aver promosso l’istanza di audizione”.