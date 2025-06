SOCIALE E COMUNITA’ RESILIENTI: VISCONTI, “RETE ENTI PUBBLICI-PRIVATI PER OFFRIRE PIU’ SERVIZI”

L’AQUILA – “C’è una forte unità fra sindaci e amministratori del nostro territorio, una collaborazione che coinvolge anche realtà associative e che ha dato vita ad un partenariato pubblico e privato che riesce ad offrire sempre nuovi servizi, soprattutto a beneficio delle famiglie che sono il motore delle nostre aree interne: è così, lavorando insieme in un’unica direzione, che portiamo avanti l’obiettivo di contrastare lo spopolamento nei nostri comuni”.

Sono le parole di Deborah Visconti, sindaco di Sant’Eusanio Forconese e presidente Unione Comuni Montagna Aquilana, che prenderà parte al convegno dal titolo “Comunità resilienti, innovazione sociale e futuro dei piccoli comuni dell’Abruzzo interno”, che si terrà lunedì 30 giugno, a partire dalle 15.30, nella sede del Comune di Navelli.

Un importante momento di confronto, promosso dall’Associazione Location, che vedrà la partecipazione delle istituzioni locali e dei principali attori del settore sociale locale per parlare di sfide, opportunità e modelli di sviluppo, in particolare nel sociale, delle aree interne dell’Abruzzo.

Nelle scorse settimane, l’Unione Comuni Montagna aquilana, presieduta da Visconti, si è aggiudicata il bando lanciato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, finanziato con fondi Pnrr, per un importo complessivo di 249.200 euro: “si tratta di una misura è finalizzata al sostegno educativo, psicologico e logistico, servizi innovativi itineranti di informazione, segretariato sociale, gioco, cultura e formazione per bambini e genitori, che raggiungerà anche i contesti più isolati attraverso spazi pubblici, all’aperto e le sedi dei servizi educativi, anche fuori dall’orario consueto”.

Una delle tante esperienze che saranno condivise nel corso dell’evento al quale parteciperanno, tra gli altri, Roberto Santangelo, assessore regionale con delega al Sociale e alla Cultura; Manuela Tursini, assessore Comune dell’Aquila con delega alle Politiche Sociali; Paolo Federico, sindaco di Navelli; i consiglieri regionali Massimo Verrecchia e Pierpaolo Pietrucci; Gianni Anastasio, sindaco di Pizzoli, presidente Ecad 5 e coordinatore dei comuni del cratere; Karin Sorgi, presidente Leonardo Società Cooperativa Sociale; Raffaello Fico, titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC); Salvatore Provenzano, titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (USRA).

“Quando facciamo rete tra comuni siamo già sulla giusta strada – sottolinea Visconti – Lo dimostra questo nuovo progetto denominato ‘1, 2, 3… Stella!’, la cui missione è il contrasto alla povertà educativa nei minori 0–6 anni e per noi è molto importante perché va a soddisfare non solo le esigenze di famiglie sotto il punto di vista economico, ma anche territoriale. Con somma gioia, individuato già individuato le strutture su cui intervenire, quindi già siamo pronti per iniziare con attività di laboratorio, educative, che accompagneranno i bambini per tutto il mese di luglio fino ad arrivare ad ottobre, quando saremo invece pronti sicuramente per le attività scolastiche”.

L’Unione ha risposto all’avviso pubblico in partenariato e in sinergia tra enti pubblici e organizzazioni del terzo settore, e vede coinvolti Leonardo Società Cooperativa Sociale, Associazione I Girasoli, Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Pizzoli, Istituto Comprensivo di Navelli, Comune di Navelli e Comune di Pizzoli.

“Siamo convinti di poter contrastare lo spopolamento offrendo sempre più servizi indispensabili alle famiglie che decidono di stabilirsi nei nostri paesi, perché è da qui che tutto nasce, dai nuclei familiari che vengono nei piccoli comuni e decidono di costruire in questi luoghi il loro futuro e quello dei loro figli. Noi li accompagneremo con tutti i mezzi a nostra disposizione e scriveremo insieme nuove pagine per la rinascita delle aree interne”, conclude Visconti.