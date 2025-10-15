SOCIALE E POLITICHE DI INCLUSIONE: IL 20 OTTOBRE INCONTRO PUBBLICO CON INTERVENTO MINISTRO CALDERONE

L’AQUILA – “Bilancio sociale e Politiche di inclusione: un dialogo aperto tra istituzioni, territori e comunità”.

È la giornata promossa per lunedì 20 ottobre, a partire dalle ore 10, presso il Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, dall’Assessorato regionale alle Politiche Sociali in collaborazione con il Consiglio regionale dell’Abruzzo.

L’iniziativa – si legge in una nota – “rappresenta un’importante occasione di confronto e partecipazione sui temi dell’inclusione, della solidarietà e delle politiche di welfare che coinvolgono direttamente cittadini, enti locali e realtà del terzo settore”.

La mattina sarà dedicata al dialogo tra istituzioni e comunità, con tavoli di approfondimento su politiche sociali, invecchiamento attivo e inclusione delle persone con disabilità.

Nel pomeriggio, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, verranno presentati il Bilancio sociale e il Piano sociale regionale.

I lavori saranno arricchiti dall’intervento del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, che offrirà un contributo sul ruolo delle politiche inclusive nel rafforzare la coesione sociale e territoriale.

Parteciperanno anche Emanuela Grimaldi, direttore del Dipartimento Sociale, e il presidente Figc LND Abruzzo Concezio Memmo.