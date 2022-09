SOCIALE E TERZO SETTORE: REGIONE ABRUZZO PUBBLICA GRADUATORIA ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI BENEFICIARIE

PESCARA – È stata approvata la graduatoria finale relativa all’avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore per la realizzazione di attività di interesse generale. Si tratta di risorse pari a 601mila 277 euro, relativi all’annualità 2021, che saranno elargite a 22 soggetti proponenti. A darne notizia é l’assessore regionale con delega al Sociale Pietro Quaresimale.

“Nello specifico, – ha spiegato Quaresimale – sono fondi a beneficio di enti del terzo settore che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidalistiche e di utilità sociale. In sostanza, stiamo parlando di risorse che rappresentano un doveroso riconoscimento per realtà che hanno svolto e svolgono sul territorio attività di grande impatto sociale e culturale”.

Le realtà associative finanziate sono le seguenti: Associazione Promozione Sociale OLTRE E.T.S., Associazione articolo 3 – Liberi e Uguali Odv, APS Laboratorio della Ragione Counseling & Metodo di studio, Associazione Josef Odv, Istituto internazionale del Teatro Mediterraneo – Sezione italiana A.P.S, Fondazione Pasquale Celommi ETS, Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM, Cinemabruzzo APS, Don Pino Puglisi Odv, Odv Valpescara Protezione Civile, Cosma Odv ETS, Contratto sociale APS, Didattica teatrale APS, WeWorld, Gruppi di v la Volontariato Vincenziano, Orchestra giovanile Musica in Crescendo APS, Associazione [email protected], Centro italiano femminile CIF Provinciale Pescara APS, Associazione Solideando, Associazione Ribisco ODV – Risposte ai bisogni della collettività, Associazione orizzonte Odv, Ada Abruzzo.