SOCIALE: GENERI ALIMENTARI ALLE CARITAS GRAZIE ALLA CRI E “ROCCARASO FUTURA”

SULMONA – L’associazione Roccaraso Futura – grazie ad una generosa donazione da parte della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Abruzzo – ha consegnato alla Caritas diocesana di Sulmona- Valva e a quella di Roccaraso generi alimentari di prima necessità come latte in polvere, olio di oliva, pelati, succhi di frutta e biscotti. In un momento difficile come la pandemia questi generi di prima necessità verranno destinati soprattutto alle famiglie in difficoltà, agli anziani soli e ai giovani senza lavoro.

“Un grazie speciale – spiega Alessandro Amicone, presidente di Roccaraso Futura – va alla Croce Rossa Italiana, Comitato regionale abruzzese, per l’attenzione agli ultimi, a chi si trova in difficoltà. Grazie a questa generosa donazione abbiamo potuto restituire un po’ di serenità a quanti vengono assistiti dalla Caritas diocesana di Sulmona Valva e a quella di Roccaraso. Purtroppo la pandemia – aggiunge – ha generato nuove sacche di povertà anche nelle classi sociali medie che hanno visto in meno di un anno svanire ogni certezza per il futuro. Oggi la richiesta più urgente è anche di generi alimentari”.

“Colgo questa occasione – conclude Amicone – per annunciare che l’edizione 201 del premio vello D’Oro verrà assegnato alla Croce Rossa Italiana – comitato regionale Abruzzo per l’impegno accanto ai cittadini ogni giorno anche prima della pandemia”.

