SOCIALE: PER ASP 2 TERAMO CONTRIBUTI PER 500MILA EURO

TERAMO – Si aggirerebbe intorno a 500 mila euro il contributo che potrebbe ottenere la Asp 2 di Teramo nell’avviso relativo ai contributi per le spese sostenute per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid 19.

Lo comunica in una nota l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, a seguito della simulazione fatta fare dagli uffici regionali del Sociale.

“Ho chiesto alle strutture regionali – dice l’assessore – di fare una simulazione del contributo che potrebbe andare alla Asp 2 di Teramo in relazione all’avviso di prossima pubblicazione che mette a disposizione delle Asp regionali un contributo complessivo di 7 milioni di euro per fronteggiare le spese sostenute per il Covid. Questa simulazione è stata resa possibile grazie al fatto che nell’avviso pubblico sono già indicati i criteri tecnici e contabili che verranno utilizzati per quantificare il contributo straordinario. Naturalmente si tratta di spese che le Asp devono certificare e rendicontare per ottenere la liquidazione del contributo”.

“Come abbiamo avuto modo di dire nel corso della conferenza stampa dell’altro giorno – sottolinea Quaresimale – la richiesta di contributo fa riferimento a due linee di intervento: il rimborso delle spese sostenute dalle Asp nel periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2022 (cessazione dello stato di emergenza) per azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid e il rimborso delle spese sostenute dal 1 aprile 2022 fino al 30 settembre 2023 per le spese sostenute o che dovranno essere sostenute per il rafforzamento dei servizi erogati nella successiva fase post emergenziale. Si tratta, è bene sottolineare – conclude Quaresimale – di una simulazione e quindi soggetta a modifiche quando si andrà a quantificare il contributo ufficiale”.

L’entità del contributo che verrà erogato, tenendo conto delle attività sostenute, è determinato in proporzione al numero dei posti letto che la Regione riconosce ad ogni struttura.