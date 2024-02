SOCIALE: QUARESIMALE, “A CAMPLI PROTAGONISTA LO SPORT CHE INCLUDE”

CAMPLI – Campli sarà palcoscenico dell’evento “L’inclusione attraverso lo sport”, la manifestazione, giunta alla seconda edizione, organizzata dall’organismo di volontariato “Il Sole di Macchia” per potenziare le politiche di inclusione dei soggetti più deboli e fragili della società.

La manifestazione, in programma nella mattina di venerdì 16 febbraio dalle ore 9 alle 13 al palazzetto dello sport di Campli, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, l’assessore comunale di Campli Luca Di Girolamo e i rappresentanti delle associazioni Agave Abruzzo e Anpas Abruzzo .

“Non abbiamo esitato un attimo – ha detto l’assessore – a dare il sostengno economico ad una iniziativa di indubbio valore sociale e culturale, perché riesce ad esaltare i valori dello sport in chiave di integrazione sociale e culturale. Il passaggio non è scontato, nel senso che la competizione esasperata nello sport rischia di incrementare un divario sociale che ricade sui soggetti più fragili e indifesi”.

“La manifestazione di Campli invece – ha sottolineato Quaresimale -, come testimoniano le precedenti edizioni, va in tutt’altra direzione ponendo al centro della propria azione l’integrazione sociale, la partecipazione corale di tutti, la possibilità concreta che anche i soggetti fragili possano essere protagonisti di un copione diverso dal solito”.

La Regione Abruzzo, attraverso proprio l’assessorato alle Politiche sociali, ha voluto finanziare l’iniziativa concedendo un contributo economico necessario alle spese di organizzazione.

Nello specifico, l’evento è rivolto ai giovani in età scolare con un’attività di avvio allo sport per i ragazzi diversamente abili e con l’avvio di attività sportiva con bambini e ragazzi normodotati e con ragazzi diversamente abili per promuovere l’inclusione sociale di questi ultimi i quali spesso restano esclusi dal tessuto sociale.