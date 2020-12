SOCIALE: QUARESIMALE A PETTINARI, “GIUNTA HA FATTO MOLTO PER SETTORE”

PESCARA – “Questa Giunta regionale ha mostrato nei fatti una particolare vicinanza alle esigenze e bisogni dei disabili gravissimi e alle loro famiglie e non è permesso a nessuno, consigliere Pettinari in testa, sollevare dubbi”. Lo afferma l’assessore alle Politiche sociali Pietro Quaresimale, rispondendo alle dichiarazioni del consigliere regionale Domenico Pettinari.

“Il governo regionale – ha spiegato l’assessore Quaresimale – ha messo in campo una serie di azioni a tutela dei disabili; in particolare per le persone non autosufficienti sono state impegnate oltre 13 milioni di euro, finanziati inoltre i progetti di Vita indipendente per circa 1,8 milioni di euro; impegnati inoltre contributi per famiglie con Minori Gravissimi ed affetti da Malattie Rare per 600.000 euro; deliberate oltre 800.000 euro per i centri diurni, contributi inoltre alle famiglie con componente affetto da grave patologie oncologica o sottoposta a trapianto, per cui sono in queste ore in fase di definizione le graduatorie per le erogazioni della risorse; oltre a tutte le attività connesse all’utilizzo delle risorse dell’FSE per i Progetti finanziati con il Fondo Sociale europeo per un importo di oltre 14 milioni di Progetto Care Family Avviso con cui sono state rese disponibili e sono in fase di attuazione risorse complessive pari a 3.822.560,00 euro, di cui:

a) 3.043.760,00 euro per la presa in carico di nuclei familiari multiproblematici e per l’erogazione di Voucher per servizi a supporto dei Caregiver familiari

b) 778.800,00 euro per la realizzazione di percorsi formativi in favore del Caregiver familiare;

“L’intervento, è stato attivato proprio perché in linea con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 43/2016, infatti mira a creare/consolidare reti territoriali a sostegno dei caregiver familiari, che favoriscano anche lo sviluppo di modelli di auto mutuo aiuto e lo sviluppo di forme di solidarietà familiare, che siano in grado di offrire un supporto in termini di servizi di assistenza, anche al fine di alleggerire i componenti del nucleo familiare dai carichi di cura. Occorre chiedere invece a Pettinari cosa ha fatto in questi anni nel ruolo di consigliere regionale, visto che si tratta di una legge del 2016,per dare attuazione alle relative disposizioni normative. Il consigliere Pettinari non si può ricordare solo adesso dei bisogni dei Caregiver solo per farne una strumentalizzazione politica”, conclude Quaresimale.

