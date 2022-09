SOCIALE, QUARESIMALE: DA OGGI AL VIA DOMANDE PER CONTRIBUTI CENTRI ANTIVIOLENZA

L’AQUILA – Da oggi, fino al 30 settembre, è possibile presentare le istanze per ottenere contributi finalizzati al sostegno dei centri anti violenza e delle case rifugio per le donne vittime di violenza.

Lo comunica in una nota l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale.

“L’avviso – spiega l’assessore Quaresimale – ha una dotazione finanziaria di oltre 700 mila euro e ha l’obiettivo di rafforza l’azione dei centri anti violenza e delle case rifugio presenti in Abruzzo. L’opera di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza è indispensabile per il pieno recupero sociale ed economico e l’intervento che mette a disposizione la Regione tende a fornire risorse finanziarie a queste strutture in modo da rendere più agevole e efficiente il percorso di reinserimento delle donne vittime di violenza”.

Possono presentare domanda gli enti locali in forma singola o associata, tutte quelle associazioni o organizzazioni che hanno sede legale in Abruzzo che da anni operano nel settore e hanno maturato esperienze concrete e che hanno all’interno del proprio statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive e prioritarie e gli enti locali e le organizzazioni d’intesa tra loro.

Le istanze devono essere presentare on line entro le ore 24 del 30 settembre 2022 sulla piattaforma digitale della Regione Abruzzo all’indirizzo sportello.regione.abruzzo.it il cui accesso è consentito con SPID. L

‘Avviso è consultabile sulla piattaforma nella sezione “Catalogo servizi” alla voce “sociale” e sul portale della Regione Abruzzo nella sezione “Novità”.