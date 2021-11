SOCIALE, QUARESIMALE: “IN UN ANNO FINANZIATI PROGETTI DI AMPIO RESPIRO”

L’AQUILA – La Lega in prima linea per il sociale. L’assessorato alle Politiche sociali della Regione Abruzzo ha dato il via libera al finanziamento di due progetti sul sociale.

“Stiamo parlando – dice l’assessore della Lega Pietro Quaresimale – di due interventi che interessano ambiti di grande attualità: uno il finanziamento della campagna contro il bullismo e l’altro l’erogazione di contributi per l’acquisto di attrezzature Braille per non vedenti. L’impegno dell’assessorato alle Politiche sociali per la regione Abruzzo è sotto gli occhi di tutti con risultati che si possono misurare di giorno in giorno. In un anno di lavoro – aggiunge Pietro Quaresimale – questo assessorato ha finanziato gran parte dei progetti sul sociale proposti da associazioni ed enti che operano e vivono sul territorio abruzzese. È un segnale di attenzione continua al territorio abruzzese e a quanti quotidianamente lavorano per farlo crescere, che conferma un indirizzo politico consolidato della Lega: quello di stare vicino ai bisogni dei cittadini”.